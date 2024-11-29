В Нахчыване прекратили деятельность еще четыре спортивные федерации

Еще четыре спортивные федерации прекратили свою деятельность в Нахчыване.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Oxu.Az, Федерация легкой атлетики, Федерация стрельбы, Паралимпийская федерация, Федерация воздушных и экстремальных видов спорта Нахчыванской Автономной Республики прекратили свою деятельность.

Деятельность отделений федераций в автономной республике будет уточнена в первом месяце следующего года.

Отметим, что данные федерации функционировали в Нахчыване с начала 2000-х годов.

Отметим, что некоторое время назад были прекращены деятельность Федерации шахмат под председательством Сеймура Талыбова, сына бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, и Федерации бокса Нахчыванской Автономной Республики, возглавляемой его братом Магеррамом Талыбовым.

İdman.biz