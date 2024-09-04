Фарид Гаибов: "Август вписан в спортивную историю Азербайджана новыми достижениями, историческими успехами и рекордами"

"Август вписан в спортивную историю Азербайджана новыми достижениями, историческими успехами и рекордами. Золотые медали наших дзюдоистов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева, серебряные медали наших тхэквондистов Гашима Магомедова и боксера Альфонсо Домингеса, бронзовые медали наших борцов Хасрата Джафарова, Георгия Мешвильдишвили и Магомедхана Магомедова принесли нашей стране новый исторический успех. Нашим новым олимпийским рекордом стало 30-е место среди 204 стран с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Азербайджан занял 18-е место среди европейских стран и 3-е место среди мусульманских стран".

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая август.

В "Точке зрения министра" он отметил, что помимо наших спортсменов, завоевавших медали, были спортсмены, которые увеличили свои достижения, выйдя в финальный этап:

"7-е место нашей спортсменки Анны Скидан и 5-е место нашей сборной по художественной гимнастике - это успешный и новый рекорд в обеих категориях по сравнению с предыдущей Олимпиадой. Упорная борьба нашей спортсменки Яйлагуль Рамазановой в соревнованиях по стрельбе из лука порадовала всех нас, и она стала одной из самых освещаемых мировыми СМИ спортсменок на Олимпийских играх. Я рад, что наши спортсмены смогли порадовать народ своими победами. Поздравляю всю спортивную общественность и любителей спорта с этим успешным историческим результатом".

"Достигнутые успехи являются ярким примером целенаправленной политики государства, внимания и заботы, уделяемых этой сфере, а также правильного принципа работы федераций. Награждение наших спортсменов и их тренеров, показавших высокие результаты на Олимпийских играх, стало еще одним проявлением заботы главы государства о спорте. Особое значение имела встреча Президента Ильхама Алиева со спортсменами сразу после их возвращения на родину. Поздравляя наших спортсменов-медалистов с исторической победой, наш Президент сказал, что победа наших олимпийцев принесла радость всему нашему народу. Мы благодарны господину Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они всегда были рядом с азербайджанскими спортсменами.

Тот факт, что глава нашего государства господин Ильхам Алиев принял наших олимпийских медалистов и их тренеров, высоко оценил добытый в Париже результат и поздравил победителей, стал настоящей мотивацией не только для наших олимпийцев, но и для всех наших спортсменов. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Игры еще раз показали, что развитие спорта в Азербайджане идет последовательно. Несомненно, завоеванные медали являются одним из главных стимулов, побуждающих наших детей и молодежь заниматься спортом. Как отметил в своем выступлении глава нашего государства: «Я рад, что наши спортсмены демонстрируют примерные правила поведения как на соревнованиях, так и в то же время в жизни. То есть вы пример для молодежи. Молодёжь будет смотреть на вас и хотеть быть похожей на вас, и это один из важных аспектов этой победы», - подчеркнул Ф.Гаибов.

"Большую роль в популяризации нашей страны и нашего спорта сыграла также работа Олимпийского дома Азербайджана в Париже во время Олимпийских игр. Здесь были организованы приемы как для наших спортсменов-победителей, так и для представителей различных стран и международных спортивных организаций. У нас состоялись встречи с министрами молодежи и спорта ряда стран, членами Международного олимпийского комитета, руководителями и представителями Международной федерации плавания, Международной федерации борьбы, Международной федерации дзюдо, Международной федерации гимнастики, Всемирной федерации тхэквондо и других международных федераций. Олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. В Азербайджанском Олимпийском Доме мы подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству» между Азербайджаном и Чадом в области молодежи и спорта, а также я встретился с моим турецким коллегой Османом Ашкином Баком.

Я считаю, что успешный результат на Олимпиаде еще больше повысит интерес и любовь к спорту среди населения, особенно среди молодежи. Число желающих заняться спортом увеличится еще больше. Разумеется, для этого будут продолжаться различные наши проекты и государственная поддержка. Приоритетом останется привлечение населения к занятиям спортом во всех возрастных группах. На соревнованиях, проводимых в Азербайджане, нашим спортсменам будет больше поддержки. Каждый родитель, приводящий своих детей в соревновательные залы, заинтересует их спортом, полюбит спорт и станет более осведомленным о спорте", - отметил министр.

Он также коснулся успехов Азербайджана на Паралимпийских играх в Париже:

"Вслед за нашими олимпийцами нас в Париже-2024 радуют и наши паралимпийцы. Наша команда, успешно начавшая соревнования с первого дня, завоевала уже 6 медалей. Поздравляю спортсменов, тренеров и любителей спорта с завоеванием золотых медалей паратхэквондистом Имамеддином Халиловым, нашими параатлетами Саидом Наджафзаде и Ламией Велиевой, серебряной и бронзовой медалей нашим парапловцом Романом Салеем и бронзовой медалью нашего паратхэквондиста Сабира Зейналова. Желаю нашей паралимпийской сборной продолжать успешные выступления".

"Месяц, который мы начали, был богат не только олимпийскими успехами, но и другими достижениями. Различные турниры и мероприятия, которые мы проводили с целью пропаганды здорового образа жизни, в августе также сопровождались большим количеством участвующих в них людей. Хочу поблагодарить все учреждения, представленные на соревнованиях по паделу и пляжному волейболу среди сотрудников государственных учреждений. На этот раз чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука были организованы в новом формате. Одно из наших традиционных массовых соревнований, третье по счету - «Переплывем Куру?!», и четвертое в целом, если учеть ранее состоявшуюся «Каспийскую волну» - это были наши 4-е соревнования по плаванию на открытой воде. На этот раз участвующих было больше, чем в предыдущие годы. Если в первом заплыве было 100 участников, а во втором - 300, то на этот раз заявки на то, чтобы пересечь Куру вместе с нами, подали 500 человек", - подчеркнул Ф.Гаибов.

"Очередным шагом на пути повышения интереса к этому виду спорта среди детей и подростков стала организация первого международного турнира по футболу на «Кубок Звезды» в нашей «спортивной столице» Губе. Верю, что первый турнир с участием 8 команд из пяти стран станет традицией и будет полезен для развития наших юных игроков. Недавно в нашей стране прошли международные турниры по гандболу и паделу. Я уверен, что эти турниры будут способствовать развитию этих видов.

Мы также проинспектировали ряд спортивных объектов, действующих в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева. Мы наблюдали за тренировочными процессами женской секции фигурного катания и юношеской хоккейной секции на ледовой площадке комплекса, а также нас заинтересовал недавно созданный вид спорта - кёрлинг. Я рад, что за короткое время здесь удалось открыть новые секции. В настоящее время в этом комплексе имени нашего общенационального лидера созданы благоприятные условия для занятий следующими видами спорта - конькобежный спорт, хоккей, кёрлинг, художественная гимнастика, мужская спортивная гимнастика, женская спортивная гимнастика, батутная гимнастика и тамблинг, акробатическая гимнастика, аэробная гимнастика, гимнастика для всех, паркур, TeamGym, воздушная гимнастика, специальная олимпийская гимнастика, дзюдо, ММА, настольный теннис, шахматы и фитнес. В этом комплексе действует самый большой тренажерный зал в Азербайджане. Пользуясь случаем, приглашаю людей всех возрастов заниматься здесь спортом", - отметил он.

Министр заявил, что открытие в Азербайджане регионального центра Академии Международной федерации дзюдо будет стимулировать дальнейшее развитие этого вида спорта в нашей стране в будущем:

"Академия, в открытии которой я участвовал, очень важна для развития как тренеров, так и спортсменов. Также открытие в эти дни Центра подготовки дзюдо при Гусарском олимпийском спортивном комплексе будет способствовать популяризации и широкому распространению этого вида спорта".

"Состоялось 30-летие Министерства молодежи и спорта, созданного 26 июля 1994 года указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. По этому случаю был проведен ряд мероприятий. Ряд федераций организовали интересные соревнования по случаю юбилея министерства. Поэтому я благодарю каждую федерацию за этот шаг. Одним из символичных и интересных моментов 30-летия стал марш группы наших сотрудников на «Пик Гейдара», подчеркнул Ф.Гаибов.

"Несомненно, достигнутые успехи стали возможны благодаря этой совместной деятельности. Сегодняшние победы нас не успокаивают. Предстоит проделать большую работу. Главное, что наши цели как команды известны. Я верю, что действия, основанные на динамичном правильном плане и четкой стратегии, приведут нас к новым успехам", - отметил он.

İdman.biz