СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как сообщает İdman.biz, 15-21 июля в столице пройдут соревнования по 5 видам спорта:

- Национальный кубок, посвященный памяти заслуженного тренера по самбо Абульфаза Алиева (юниоры, молодежь, взрослые) – 12-15 июля (Баку);

- Образцовые выступления по капоэйре – 16 июля, 16:30 (Низаминский район, ул. Рустама Рустамова 35, 37, квартал Абад);

- Чемпионат страны «Gross Country» (все категории) на велосипеде по виду MTB – 19 июля (Баку);

- Турнир Хазарского региона по традиционному каратэ в стиле фудокан среди юниоров, посвященный 30-летию Министерства молодежи и спорта – 20 июля, 10:00 (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);

- Пояс Азербайджана по кунг-фу среди кадетов, юниоров, молодежи, взрослых – 20-21 июля (Баку).

İdman.biz