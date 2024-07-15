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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

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Новости
15 Июля 2024 10:55
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СПОРТИВНАЯ АФИША НЕДЕЛИ в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как сообщает İdman.biz, 15-21 июля в столице пройдут соревнования по 5 видам спорта:

- Национальный кубок, посвященный памяти заслуженного тренера по самбо Абульфаза Алиева (юниоры, молодежь, взрослые) – 12-15 июля (Баку);
- Образцовые выступления по капоэйре – 16 июля, 16:30 (Низаминский район, ул. Рустама Рустамова 35, 37, квартал Абад);
- Чемпионат страны «Gross Country» (все категории) на велосипеде по виду MTB – 19 июля (Баку);
- Турнир Хазарского региона по традиционному каратэ в стиле фудокан среди юниоров, посвященный 30-летию Министерства молодежи и спорта – 20 июля, 10:00 (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);
- Пояс Азербайджана по кунг-фу среди кадетов, юниоров, молодежи, взрослых – 20-21 июля (Баку).

İdman.biz

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