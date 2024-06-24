Спортивная афиша недели международных соревнований, в которых примут участие наши спортсмены

Министерство молодежи и спорта объявило спортивную афишу недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

Как сообщает İdman.biz, 24-30 июня пройдут турниры по различным видам спорта.

Юниорский чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек – 21 июня – 3 июля (Босния, Сараево);

Мировые рейтинговые соревнования по пара-стрельбе из лука – 22-30 июня (Нове-Место, Чехия)

Кубок мира по шахматам (8-12 лет) – 22 июня – 3 июля (Батуми, Грузия)

Международные соревнования Гран-при по самбо среди мужчин – II этап – 23-25 ​​июня (Россия, Краснодар);

«Мемориал Гусмана Косанова» по легкой атлетике – 23-24 июня (Казахстан, Алматы);

Чемпионат Европы до 20 и до 17 лет по вольной, греко-римской и женской борьбе – 24 июня – 7 июля (Сербия, г. Нови-Сад);

Международные спортивные игры «Дети Азии» – 25 июня – 7 июля (Россия, Якутия);

Чемпионат Европы среди молодежи (до 23 лет) по лыжному спорту и гребле на каноэ – 25-30 июня (Братислава, Словакия);

Международная академическая гребля «Венская регата» – 26-30 июня (Вена, Австрия);

Летние Олимпийские игры Париж-2024 – 26 июня – 5 августа (Франция, Париж);

Чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Оптимист» – 27 июня – 6 июля (Италия, Каррара);

Турнир юниорской лиги каратэ WKF – 27-30 июня (Хорватия, г. Пореч);

Чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет – 27-30 июня (Болгария, София);

Кубок мира по прыжкам на батуте – 28-29 июня (Швейцария, Ароза);

Мировая серия по пляжной борьбе – 28-29 июня (Франция);

Кубок Европы по дзюдо и BTMT – 29 июня – 3 июля (Словения, Градец);

Кубок Турции по триатлону Орду (все категории) – 29-30 июня (Турция, Орду).

İdman.biz