Международные соревнования, в которых примут участие наши спортсмены

Министерство молодежи и спорта объявило спортивную афишу недели международных соревнований, в которых примут участие азербайджанские спортсмены.

Как сообщает İdman.biz, 3-9 июня пройдут турниры по различным видам спорта.

II олимпийский лицензионный турнир среди мужчин и женщин по боксу – 23 мая – 3 июня (Бангкок, Таиланд);

Чемпионат Европы по стрельбе (25/50/300 метров) – 23 мая – 9 июня (Хорватия, Осиек);

Чемпионат Европы по капоэйре – 30 мая – 3 июня (Венгрия, Будапешт);

Чемпионат Европы по пара-стрельбе – 30 мая – 7 июня (Гранада, Испания);

Кубок мира ISSF по стендовой стрельбе – 1-7 июня (Германия, Мюнхен);

Мини-футбол «Евро-2024» – 1-8 июня (Сараево);

Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет – 1-14 июня (Гандхинагар, Гуджарат-Индия);

Кубок Европы по дзюдо до 21 года и БТМТ среди юношей и девушек – 1-15 июня (Грац, Австрия);

World Series по параплаванию – 4-10 июня (Лимож, Франция);

Чемпионат Европы по падел-теннису – 5-10 июня (Норвегия, Осло);

Международный рейтинговый турнир среди взрослых по вольной, греко-римской борьбе и среди женщин – 6-9 июня (Будапешт, Венгрия);

Международный турнир по подготовке к чемпионату Европы среди юношей по гандболу – 6-13 июня (Россия, Астрахань);

Чемпионат Европы по легкой атлетике – 7-12 июня (Рим, Италия);

Отборочный раунд Кубка Европы среди женщин и мужчин по баскетболу 3х3 – 8-9 июня (Приштина, Косово);

Тхэквондо «Lux Open» – 8-9 июня (Люксембург);

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу и бенч-прессу – 9-15 июня (Финляндия, Сало).

İdman.biz