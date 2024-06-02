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Сборная Азербайджана в Париже-2024: 36 спортсменов, 14 видов спорта

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2 Июня 2024 12:41
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Сборная Азербайджана в Париже-2024: 36 спортсменов, 14 видов спорта

Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, этого успеха добился боксер Альфонсо Домингес.

Азербайджанский спортсмен, выступающий в категории до 92 кг, квалифицировался в столицу Франции на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходившем в столице Таиланда Бангкоке. Он стал обладателем пятой лицензии нашей сборной по боксу на Париж-2024.

При этом число спортсменов сборной Азербайджана, получивших лицензии в 14 видах спорта, увеличилось до 36.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон
Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)
Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Художественная гимнастика
Зохра Агамирова
Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Камила Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Батутная гимнастика
Сельджан Махсудова

Вольная борьба
Алиаббас Рзазаде (57 кг)
Гаджи Алиев (65 кг)
Туран Байрамов (74 кг)
Осман Нурмагомодов (86 кг)
Магомедхан Магомедов (97 кг)
Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Греко-римская борьба
Мурад Мамедов (60 кг)
Хасрат Джафаров (67 кг)
Санан Сулейманов (77 кг)
Рафик Гусейнов (87 кг)
Сабах Шариати (130 кг)

Женская борьба
Мария Стадник (50 кг)
Атлетика
Анна Скидан, метание молота

Бокс
Ниджат Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Магомед Абдуллаев (+92 кг)
Альфонсо Домингес (92 кг)
Малик Гасанов (63,5 кг)

Тхэквондо
Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба
Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол
Женская сборная, вид 3х3.

Гребля
Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

Триатлон
Ростислав Певцов

Фехтование
Анна Башта, (сабля)

İdman.biz

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