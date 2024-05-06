6 Мая 2024
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"Мы нацелены на максимальный результат"
13:43
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"Мы нацелены на максимальный результат"

"Мы надеемся на лучшее в Стамбуле"
Ульвие Фаталиевой посвящена песня - ВИДЕО
12:59
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Ульвие Фаталиевой посвящена песня - ВИДЕО

Песня, написанная фанатами шахмат названа “Euphonious Tribute” и выставлена в социальные сети
Рафик Гусейнов - на лицензионном постере Объединенного мира борьбы
12:42
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Рафик Гусейнов - на лицензионном постере Объединенного мира борьбы

Объединенный мир борьбы (UWW) рассказал об олимпийских призерах в греко-римской борьбе, которые примут участие на мировом лицензионном турнире, который пройдет 9-12 мая в Стамбуле
Израильские гимнастки одержали больше всех побед на Кубке Европы в Баку
12:34
Гимнастика

Израильские гимнастки одержали больше всех побед на Кубке Европы в Баку

Команда Израиля по художественной гимнастике завоевала наибольшее количество золотых наград на Кубке Европы в Баку
"Мысли всех, кто прошел такой путь, - о золотых медалях"
12:08
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"Мысли всех, кто прошел такой путь, - о золотых медалях"

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Кубок мира: 5 наших стрелков остановили борьбу
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Кубок мира: 5 наших стрелков остановили борьбу

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Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче, а также стал первым игроком в истории МЛС, которому это удалось
Фарид Гаибов: "Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку" - ФОТО - ВИДЕО
3 Мая 19:23
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Фарид Гаибов: "Рад приветствовать всех на первом Кубке Европы в Баку" - ФОТО - ВИДЕО

В Баку состоялась торжественное открытие Кубка мира по художественной гимнастике