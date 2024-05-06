İdman.biz
Ульвие Фаталиевой посвящена песня - ВИДЕО
Песня, написанная фанатами шахмат названа “Euphonious Tribute” и выставлена в социальные сети
Рафик Гусейнов - на лицензионном постере Объединенного мира борьбы
Объединенный мир борьбы (UWW) рассказал об олимпийских призерах в греко-римской борьбе, которые примут участие на мировом лицензионном турнире, который пройдет 9-12 мая в Стамбуле
Израильские гимнастки одержали больше всех побед на Кубке Европы в Баку
Команда Израиля по художественной гимнастике завоевала наибольшее количество золотых наград на Кубке Европы в Баку
Генменеджер "Интер Майами" рассказал, как увеличились доходы клуба с приходом Месси
"Лео выводит вас на новый уровень"
Невероятное заявление о Месси: "Он был генетически модифицирован"
"Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, которые помогали ему расти"
Месси впервые в карьере сделал пента-трик из голевых передач в одном матче
Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче, а также стал первым игроком в истории МЛС, которому это удалось