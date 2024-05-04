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Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, добившимися успеха - ФОТО

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4 Мая 2024 15:57
Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, добившимися успеха - ФОТО

4 мая министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

İdman.biz сообщает, что встреча, организованная в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, началась с исполнения нашего Государственного гимна.

Был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Далее Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Представители тяжелой атлетики, легкой атлетики, гребли, аэробной гимнастики, художественной гимнастики, мужской гимнастики, батутной гимнастики, акробатика, бильярда, дзюдо, плавания, парабадминтона, параплавания, шахмат, тхэквондо, джиу-джитсу дали информацию о соревнованияъ, в которых успешно выступили.

İdman.biz

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