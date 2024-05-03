Фарид Гаибов: "Сезон чемпионатов Европы в самом разгаре"

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов рассказал о значимых событиях прошедшего месяца.

Как сообщает İdman.biz, он поведал о них в традиционной рубрике «Записки президента», на сайте возглавляемой им организации. Гаибов отметил, что месяц получил довольно напряженным и полным событий, положивших начало сезону чемпионатов Европы.

«Первый ЕВРО состоялся Гимараэше (Португалия), где соревновались батутисты и мастера тамблинга. Всех дисциплинах шла напряженная борьба с дополнительными сюрпризами на подиумах. Я хотел бы поблагодарить Португальскую федерацию за ее теплое гостеприимство и все усилия по проведению еще одного замечательного чемпионата Европы», - подчеркнул глава EG.

Также он рассказал и о чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Римини (Италия). «Поскольку это одно из наших самых популярных мероприятий, оно дало нам прекрасную возможность встретиться и пообщаться со многими главами федераций во время соревнований. Мы обсудим планы на будущее и дальнейшее развитие нашего вида спорта. Слоган чемпионата вполне уместен - #BetterTogether!

Гимнасты, со своей стороны, устроили напряженную борьбу, доведя зрителей до крайности своими фантастическими выступлениями как на соревнованиях среди юниоров, так и среди взрослых. В них участвовало большое количество талантливых и опытных гимнастов, многие из которых будут представлять наш континент на Олимпиаде в Париже», - заметил Ф.Гаибов.

Также он затронул и другие аспекты профессиональной деятельности.

«Наша команда усердно работает над тем, чтобы все мероприятия были организованы на должном уровне, чтобы качество соревнований удовлетворяло зрителей. Мы можем транслировать все наши соревнования онлайн. Также проводится большая работа по привлечению наших зрителей с помощью социальных сетей, активных развлечений с участием талисманов, объявлений и последовательных визуальных эффектов соревнований с помощью наших систем подсчета очков. Я рад, что наши мероприятия последовательно улучшаются, и мы продолжим работу по дальнейшему повышению их качества», - подчеркнул Гаибов.

В заключение он добавил:

«Май начался с чемпионата Европы по женской спортивной гимнастике в Римини, а в конце месяца нас ждет чемпионат Европы по художественной гимнастике в Будапеште. Удачи всем нашим гимнастам, выступающим на этих соревнованиях».

İdman.biz