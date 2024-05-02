Фарид Гаибов: "Верим, что количество лицензий будет еще большим"

«Пройденные месяцы сменяют друг друга, день ото дня увеличиваются успехи. Апрель запомнился массовыми, спортивными достижениями и укреплением инфраструктуры».

Как сообщает İdman.biz, это отметил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в традиционной колонке «Взгляд министра».

Повествование глава ведомства начал с Гянджи.

«Для инфраструктуры второго по величине города нашей страны, произошло два важных события Сначала президент страны Ильхам Алиев открыл Гянджинский Дворец спорта, где ознакомился с условиями, созданными на самом высоком уровне для занятий различными дисциплинами. Он является самым большим спортивным центром Кавказа и всего региона, имеет все необходимое для тренировок, соревнований и отдыха спортсменов. Я верю, что в этом комплексе вырастут будущие чемпионы, пройдут местные и международные соревнования. Хочу отметить, что здесь будут организованы многие соревнования III Игр СНГ, которые пройдут в нашей стране в следующем году. Кроме того, глава страны также заложил фундамент Гянджинского городского стадиона», - подчеркнул Гаибов.

Он коснулся и международных турниров в Баку.

«Для столицы стало традицией принимать международные соревнования. Кубок мира по художественной гимнастике, на котором в Баку соревновались 116 гимнасток из 41 страны, был организован на высоком уровне. На мероприятии, прошедшем на Национальной арене гимнастики, публике были представлены новые талисманы федерации - элегантная газель и отважная лиса. Еще одно международное соревнование – олимпийский отборочный турнир по борьбе - также было организовано в МГА на высоком уровне.

В европейском отборочном олимпийском турнире 5 наших борцов вольного стиля - Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Туран Байрамов (74 кг), Осман Нурмагомедов (86 кг) и Георгий Мешвильдишвили (125 кг) завоевали право поехать во французскую столицу. Впервые в истории мы будем представлены на Олимпиаде по игровым видам спорта. Эту радость нам доставила женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3, выигравшая турнир лицензионного типа, организованный в Гонконге. Мы получили еще одну лицензию на летние Олимпийские игры в Париже по академической гребле. Наша спортсменка Диана Дымченко обеспечила себе лицензию на Олимпиаду, заняв второе место в соревнованиях. В последний раз Азербайджан был представлен в гребном виде спорта на летних Олимпийских играх, проходивших в Рио-де-Жанейро (Бразилия). К первому дню мая наши спортсмены увеличили количество лицензий до 18. Поздравляю федерации каноэ и гребли, баскетбола и борьбы с получением новых лицензий. Мы считаем, что количество лицензий, которые будут выиграны в ближайшие два месяца, будет больше», - подчеркнул министр.

Он рассказал и о том, что апрель ознаменовался множеством премьер и новых рекордов.

«Хидаят Гейдаров установил новый рекорд в азербайджанском дзюдо, в 4-й раз завоевав титул чемпиона Европы. А Эльджан Гаджиев впервые завоевал золотую медаль континентального первенства в весовой категории 90 кг. Ульвия Фаталиева вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы. Наша акробатическая команда завоевала титул чемпиона Европы. Впервые в истории спортивной гимнастики мы завоевали медаль на чемпионате Европы. Такого успеха добился Никита Симонов, выигравший серебро на кольцах. Наша команда юниоров-батутистов также успешно выступила в синхронных прыжках на ЕВРО и это была первая европейская медаль для нашей страны, завоеванная девочками-батутистками. Наша акробатическая команда также завоевала свою первую золотую медаль на чемпионате Европы в командном зачёте», - подчеркнул министр.

Он коснулся и товарищеского матча между любительскими хоккейными командами «Баку Флэймз» и «Ледовое Братство».

«Хочу отметить, что каток, сданный в эксплуатацию в мае прошлого года, за короткий период времени стал одним из самых популярных спортивных центров. Сюда каждый день приходят кататься на коньках люди разных возрастов. В настоящее время на катке имеются секции для хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта. В ближайшее время здесь откроется секция керлинга. Я верю, что с каждым годом эти виды спорта будут становиться все популярнее в нашей стране», - отметил Ф.Гаибов.

Он добавил, что продолжилась традиция встреч с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими страну на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных соревнованиях.

«Мы выслушали спортсменов и вместе проанализировали их успехи. На очередных отчетных выборах Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (SOCAR) новым главой организации был избран президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, а новым исполнительным вице-президентом Федерации дзюдо страны стал Рашад Расуллу. Желаю успехов обеим федерациям в дальнейшей деятельности».

Гаибов также сообщил, что Баку является претендентом на звание "Спортивная столица" мира в 2026 году:

«Наш город уже номинирован, а в прошлом месяце Баку посетили представители оценочной комиссии премии World Sports Capital Award (ACES). Они заинтересовались деятельностью ряда спортивных объектов и приняли участие в презентации. У меня была встреча с представителями комиссии. Мы поговорили с ними о проделанной работе в сфере спорта в нашей стране, достигнутых успехах, обсудили спортивный потенциал Баку».

Он сообщил, что нашу сборную в Париже ждут ответственные и продуктивные два месяца:

«Последовательные успехи, достигнутые азербайджанскими спортсменами за первые 4 месяца года, побуждают нас более оптимистично смотреть в завтрашний день. Верю, что наши спортсмены продолжат олимпийский год с победами и будут высоко держать наш флаг».

İdman.biz