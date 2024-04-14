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Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 17

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14 Апреля 2024 14:39
Париж-2024: Число лицензий Азербайджана увеличилось до 17

Сборная Азербайджана, которая примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, завоевала еще одну лицензию.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно выступила на квалификационном олимпийском турнире.

На турнире, организованном в Гонконге, наша сборная победила Венгрию в полуфинале и Польшу в финале. Таким образом, Азербайджан завоевал 17-ю лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Гимнастика
Зохра Агамирова, художественная гимнастика
Сельджан Махсудова, батутная гимнастика

Борьба
Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба
Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба
Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба
Алиаббас Рзазаде (57 кг), вольная борьба
Гаджи Алиев (65 кг), вольная борьба
Туран Байрамов (74 кг), вольная борьба
Осман Нурмагомодов (86 кг), вольная борьба
Георгий Мешвилдишвили (125 кг), вольная борьба

Атлетика
Анна Скидан, метание молота

Бокс
Ниджат Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)

Тхэквондо
Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба
Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол
Женская сборная, вид 3х3.

İdman.biz

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