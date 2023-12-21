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Эльдениз Азизли: "Горжусь тем, что стал свидетелем исторических моментов"

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Интервью
21 Декабря 2023 20:09
Эльдениз Азизли: "Горжусь тем, что стал свидетелем исторических моментов"

"Как отметил господин Президент Ильхам Алиев, здесь нет проигравшей команды, победителем является азербайджанский народ".

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли прокомментировал İdman.biz исторический матч между командами "Карабах" и МОИК в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана, который состоялся сегодня в Ханкенди.

Он подчеркнул, что горд стать свидетелем таких исторических моментов: «Верю, что количество спортивных мероприятий, организуемых на наших освобожденных территориях, будет увеличиваться».

Отметим, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Карабаха».

İdman.biz

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