Эльдениз Азизли: "Горжусь тем, что стал свидетелем исторических моментов"

"Как отметил господин Президент Ильхам Алиев, здесь нет проигравшей команды, победителем является азербайджанский народ".

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли прокомментировал İdman.biz исторический матч между командами "Карабах" и МОИК в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана, который состоялся сегодня в Ханкенди.

Он подчеркнул, что горд стать свидетелем таких исторических моментов: «Верю, что количество спортивных мероприятий, организуемых на наших освобожденных территориях, будет увеличиваться».

Отметим, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Карабаха».

İdman.biz