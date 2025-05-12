Завершился Кубок Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

Завершился Кубок страны по пулевой и стендовой стрельбе, посвящённый памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли на Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодёжи и спорта Азербайджана и Федерации стрельбы Азербайджана.
Победители были определены среди мужчин, юношей, женщин и девушек.
На церемонии награждения выступила руководитель сектора спортивного отдела Министерства молодёжи и спорта Ульвия Гаджиева. Она поздравила спортсменов, добившихся высоких результатов, и выразила благодарность тренерам, судьям, организаторам и всем участникам турнира за вклад в проведение этого значимого мероприятия.
Результаты турнира:
Пневматический пистолет, 10 м (мужчины):
Руслан Лунев
Гаджи Мусаев
Владислав Калмыков
Пневматический пистолет, 10 м (юноши):
Владислав Калмыков
Имран Караев
Хаджи Мусаев
Пневматический пистолет, 10 м (женщины):
София Бархалова
Ханна Алиева
Зейнаб Султанова
Пневматический пистолет, 10 м (девушки):
София Бархалова
Мехрибан Гамбаева
Эмина Омарова
Траншейный стенд (мужчины):
Тамерлан Мамедов
Мирмёмин Агазаде
Муртаза Новрузлу
Траншейный стенд (юноши):
Муртаза Новрузлу
Камиль Мадатов
Мирза Мейбуллаев
İdman.biz