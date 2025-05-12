Завершился Кубок Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

Завершился Кубок страны по пулевой и стендовой стрельбе, посвящённый памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли на Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодёжи и спорта Азербайджана и Федерации стрельбы Азербайджана.

Победители были определены среди мужчин, юношей, женщин и девушек.

На церемонии награждения выступила руководитель сектора спортивного отдела Министерства молодёжи и спорта Ульвия Гаджиева. Она поздравила спортсменов, добившихся высоких результатов, и выразила благодарность тренерам, судьям, организаторам и всем участникам турнира за вклад в проведение этого значимого мероприятия.

Результаты турнира:

Пневматический пистолет, 10 м (мужчины):

Руслан Лунев

Гаджи Мусаев

Владислав Калмыков

Пневматический пистолет, 10 м (юноши):

Владислав Калмыков

Имран Караев

Хаджи Мусаев

Пневматический пистолет, 10 м (женщины):

София Бархалова

Ханна Алиева

Зейнаб Султанова

Пневматический пистолет, 10 м (девушки):

София Бархалова

Мехрибан Гамбаева

Эмина Омарова

Траншейный стенд (мужчины):

Тамерлан Мамедов

Мирмёмин Агазаде

Муртаза Новрузлу

Траншейный стенд (юноши):

Муртаза Новрузлу

Камиль Мадатов

Мирза Мейбуллаев

İdman.biz