Завершился Кубок Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

В Баку завершился Кубок страны по пулевой стрельбе, приуроченный к памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли на Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодёжи и спорта Азербайджана и Азербайджанской федерации стрельбы.
Определились победители среди мужчин и юниоров в дисциплине «пневматический пистолет с 10 метров»:
Мужчины:
1. Руслан Лунев
2. Хаджи Мусаев
3. Владислав Калмыков
Юниоры:
1. Владислав Калмыков
2. Имран Караев
3. Хаджи Мусаев
İdman.biz