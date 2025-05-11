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Завершился Кубок Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

Стрельба
Новости
11 Мая 2025 12:31
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Завершился Кубок Азербайджана по пулевой стрельбе - ФОТО

В Баку завершился Кубок страны по пулевой стрельбе, приуроченный к памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли на Бакинском стрелковом центре при совместной организации Министерства молодёжи и спорта Азербайджана и Азербайджанской федерации стрельбы.

Определились победители среди мужчин и юниоров в дисциплине «пневматический пистолет с 10 метров»:

Мужчины:

1. Руслан Лунев

2. Хаджи Мусаев

3. Владислав Калмыков

Юниоры:

1. Владислав Калмыков

2. Имран Караев

3. Хаджи Мусаев

İdman.biz

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