Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль

Кубок Европы по стрельбе из лука прошел в Софии, столице Болгарии.
Как сообщает İdman.biz, соревнования сложились для азербайджанского спортсмена успешно.
Фатима Гусейнли завоевала серебряную медаль на молодежном кубке.
İdman.biz
Соревнования, которые стартуют сегодня, продлятся до 29 апреля
Она прокомментировала лицензии, которые на данный момент завоевали наши спортсмены
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал олимпийский отборочный турнир по стрельбе
Завершился Кубок Азербайджана по стрельбе
Азербайджанские спортсмены добились очередных успехов на международном турнире, проходящем в немецком Дортмунде
Для немецких клубов тоже есть хорошие новости
Три немецких клуба вышли в полуфинал еврокубков
В Лиге Конференций вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес получил 2 желтые карточки, но не был удален с поля