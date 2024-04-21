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Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль

Стрельба
Новости
21 Апреля 2024 11:58
Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль

Кубок Европы по стрельбе из лука прошел в Софии, столице Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, соревнования сложились для азербайджанского спортсмена успешно.

Фатима Гусейнли завоевала серебряную медаль на молодежном кубке.

İdman.biz

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