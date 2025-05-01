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Главный тренер Литвы: "Интерес к гребле в Азербайджане находится на высоком уровне"

Гребля
Новости
1 Мая 2025 16:46
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Главный тренер Литвы: "Интерес к гребле в Азербайджане находится на высоком уровне"

«Мне очень понравилась организация, все хорошо продумано».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам Римас Сукачкас, главный тренер литовской команды, участвующей в международной регате «Кубок Президента-2025».

Наставник подчеркнул высокий уровень интереса к гребле в Азербайджане:

«Я хотел посмотреть, на каком уровне организованы соревнования в вашей стране. Мне очень понравилась организация, все продумано. Участие такого количества стран делает соревнования еще интереснее. Верю, что в итоге победит сильнейший. Мы участвовали в соревнованиях со своей второй командой. В дальнейшем будем соревноваться с основным составом команды. Интерес к гребле в Азербайджане находится на высоком уровне. Надеюсь, что он будет развиваться из года в год».

Отметим, что в турнире «Кубок Президента-2025» помимо представителей Азербайджана принимают участие гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир, в котором примут участие более 200 спортсменов из 20 стран, завершится завтра.

İdman.biz

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