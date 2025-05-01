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На соревнованиях по гребле "Кубок Президента-2025" стартовал второй день соревнований

Гребля
Новости
1 Мая 2025 12:30
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На соревнованиях по гребле "Кубок Президента-2025" стартовал второй день соревнований

На международной гребной регате «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, стартовал второй день соревнований.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях, организованных в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире, команды меряются силами в гребле на байдарках и каноэ и академической гребле на различных дистанциях.

Помимо Азербайджана в регате принимают участие спортсмены, представляющие Эстонию, Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Сербию, ЮАР, Испанию, Таджикистан, Турцию, Украину и Узбекистан.

Азербайджанские гребцы Амиль Рамазанов (2007), Алимурад Гаджизаде (2009) и Мустафа Велизаде (2011) завоевали бронзовые медали в соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках на турнире, стартовавшем вчера в Суговушане.

Отметим, что регата завершится второго мая.

İdman.biz

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