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"Кубок Президента" по гребле на байдарках и каноэ в третий раз включен в календарь Европейской ассоциации каноэ

Гребля
Новости
4 Апреля 2025 12:41
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"Кубок Президента" по гребле на байдарках и каноэ в третий раз включен в календарь Европейской ассоциации каноэ

Европейская ассоциация каноэ (ECA) включила азербайджанскую международную регату «Кубок Президента 2025» в свой официальный календарь.

İdman.biz сообщает, что на официальном сайте ассоциации опубликована обширная статья о регате.

В статье представлена ​​информация о прибытии команд-участниц в Баку, церемонии открытия, днях соревнований и закрытия.

Согласно утвержденному календарю, команды-участницы прибудут в Баку 28 апреля. Днем позже в Мингячевире состоится официальная церемония открытия и парад международной регаты «Кубок Президента-2025». 30 апреля на водохранилище Суговушан пройдут соревнования на байдарках и каноэ-одиночках на дистанцию ​​200 метров. Регата продолжится 1-2 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. Финалы соревнований состоятся 2 мая.

Отметим, что международные регаты «Кубок Президента-2023» и «Кубок Президента-2024» также были включены в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ.

İdman.biz

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