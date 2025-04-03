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Реку с крокодилами сочли непригодной для Олимпиады в Брисбене

Гребля
Новости
3 Апреля 2025 11:12
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Реку с крокодилами сочли непригодной для Олимпиады в Брисбене

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку Фицрой, где водятся крокодилы, в австралийском штате Квинсленд непригодной для проведения соревнований во время Олимпиады-2032 года.

Как передает İdman.biz, реку Фицрой для проведения соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских Играх предложили власти штата.

«Несмотря на то, что река Фицрой подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня. Вопреки сообщениям, здесь не проводились национальные чемпионаты среди взрослых или чемпионаты Австралии по академической гребле», - говорится в заявлении World Rowing.

«Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing. Предлагаемое место проведения не получило оценку и одобрение как соответствующее необходимым техническим требованиям. World Rowing продолжит сотрудничать со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, обеспечивающее честность соревнований и безопасность всех спортсменов и официальных лиц», - подчеркнули в организации.

На реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования.

İdman.biz

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