В первой половине сентября в итальянской Генуе пройдет чемпионат мира по прибрежной гребле и пляжному спринту.

Наши гребцы примут участие в чемпионате мира

Как сообщает İdman.biz, на чемпионате мира по береговой гребле на одноместной лодке, который состоится 6 - 8 сентября, от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ выступят Диана Дымченко и Мурад Садыхов.

Отметим, что чемпионат мира по пляжному спринту, включенный в расписание Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz