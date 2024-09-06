6 Сентября 2024
RU

Наши гребцы примут участие в чемпионате мира

Гребля
Новости
6 Сентября 2024 11:54
170
Наши гребцы примут участие в чемпионате мира

В первой половине сентября в итальянской Генуе пройдет чемпионат мира по прибрежной гребле и пляжному спринту.

Наши гребцы примут участие в чемпионате мира

Как сообщает İdman.biz, на чемпионате мира по береговой гребле на одноместной лодке, который состоится 6 - 8 сентября, от Бакинского спортивного клуба гребли на каноэ выступят Диана Дымченко и Мурад Садыхов.

Отметим, что чемпионат мира по пляжному спринту, включенный в расписание Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Завершился чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО
4 Сентября 17:20
Гребля

Завершился чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

За первенство в соревнованиях боролись более 100 спортсменов
Стартовал чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО
3 Сентября 17:36
Гребля

Стартовал чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

Победители получат право участвовать в традиционном международном турнире "Мингячевирская регата", который пройдет в октябре
Известный специалист провел семинар для наших тренеров и судей - ФОТО
2 Сентября 12:24
Гребля

Известный специалист провел семинар для наших тренеров и судей - ФОТО

Никоронов во второй раз посетил нашу страну
Состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле
27 Августа 11:25
Гребля

Состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле

Чемпионат Азербайджана будет носить характер подготовки и отбора к традиционному международному турниру "Мингячевирская регата-2024", который пройдет в октябре
Состоялся открытый чемпионат Баку по гребле - ВИДЕО - ФОТО
23 Августа 13:07
Гребля

Состоялся открытый чемпионат Баку по гребле - ВИДЕО - ФОТО

Спортсмены, одержавшие победу на открытом чемпионате Баку, проходившем в условиях интересной борьбы, были награждены медалями и дипломами
Состоится открытое первенство Баку по гребле
21 Августа 10:04
Гребля

Состоится открытое первенство Баку по гребле

Первенство Баку, которое начнется в 11 часов, продлится один день

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки
4 Сентября 13:38
Париж-2024

Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно"