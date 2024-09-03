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Стартовал чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

Гребля
Новости
3 Сентября 2024 17:36
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Стартовал чемпионат Азербайджана по гребле - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по академической гребле, каякингу и каноэ, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр», расположенном в городе Мингячевир, принимают участие более 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

На чемпионате страны гребцы выступают на байдарках и каноэ в одноместных и двухместных лодках на дистанциях в 200, 500 и 1000 метров. В академической гребле участники проверяют свои силы в одно-, двух- и четырехместных лодках на дистанциях в 1000 и 1500 метров.

Отметим, что помимо награждения дипломами и медалями, победители получат право участвовать в традиционном международном турнире «Мингячевирская регата», который пройдет в октябре.

İdman.biz

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