Известный специалист провел семинар для наших тренеров и судей - ФОТО

Известный специалист по академической гребле Александр Никоронов провел семинар в Мингячевире.

Как сообщает İdman.biz, Никоронов во второй раз посетил нашу страну в рамках проекта Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и Развития национальных систем Международной федерации каноэ.

Британский гость провел семинары для местных тренеров и судей в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр». На семинаре обсуждались последние инновации в гребле, а также разработка краткосрочной и долгосрочной спортивной стратегии. Участникам были проведены как практические, так и теоретические уроки.

Александр Никоронов также ознакомился с пригодными для гребли водоемами Азербайджана. По итогам семинара местным тренерам и судьям были вручены сертификаты.

İdman.biz