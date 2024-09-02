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Известный специалист провел семинар для наших тренеров и судей - ФОТО

Гребля
Новости
2 Сентября 2024 12:24
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Известный специалист провел семинар для наших тренеров и судей - ФОТО

Известный специалист по академической гребле Александр Никоронов провел семинар в Мингячевире.

Как сообщает İdman.biz, Никоронов во второй раз посетил нашу страну в рамках проекта Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и Развития национальных систем Международной федерации каноэ.

Британский гость провел семинары для местных тренеров и судей в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр». На семинаре обсуждались последние инновации в гребле, а также разработка краткосрочной и долгосрочной спортивной стратегии. Участникам были проведены как практические, так и теоретические уроки.

Александр Никоронов также ознакомился с пригодными для гребли водоемами Азербайджана. По итогам семинара местным тренерам и судьям были вручены сертификаты.

İdman.biz

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