"В этом году в соревнованиях принимают участие те, у кого есть опыт"

"В Баку во второй раз проводятся масштабные внутренние соревнования по гребле".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) Вусал Гурбанов.

По его словам, чемпионат Баку, проводимый на территории Бульвара, важен с точки зрения популяризации гребли:

"Привлекая молодежь к таким соревнованиям, можно отобрать из них профессионалов и создать в будущем конкурентоспособные, сильные команды. В сегодняшнем соревновании участвуют 60 участников. Помимо бакинцев в соревновании участвуют и спортсмены из Мингячевира. Разница по сравнению с прошлым годом в том, что в предыдущие годы на соревнованиях участвовали новички, а в этом году участвуют те, кто уже имеет некоторый опыт. Это повышает конкуренцию в соревнованиях и свидетельствует о том, что мы добились развития гребли в нашей стране".

Отметим, что в однодневных соревнованиях спортсмены будут соревноваться в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz