Состоится первенство Баку по гребле

Федерация гребли на каноэ и гребле Азербайджана (AKAF) и Управление молодежи и спорта города Баку проведут 24 июня открытое первенство Баку по академической гребле.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут перед зданием AKAF на территории Бульвара, наряду со столичными спортсменами, примут участие около 80 молодых гребцов из Мингячевира.

Спортсмены будут соревноваться в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат Баку продлится один день.

Отметим, что одним из главных приоритетов AKAF является повышение популярности гребли среди юношей и молодежи, а также обеспечение массовости. Целью проведения первенства Баку является отбор новых, перспективных спортсменов среди юниоров и молодежи, для привлечения их в сборную в будущем.

İdman.biz