Гребцы возвращаются из Уральска с 8 медалями - ФОТО

В Уральске (Казахстан) прошел международный турнир по байдаркам и каноэ, посвященный «1 июня - Международному дню защиты детей».

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, в которых приняли участие около 10 команд из 5 стран, азербайджанские гребцы под руководством тренера Ларисы Ахундовой завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Один из наших спортсменов Джавид Велизаде завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на каноэ-двойке и серебряную медаль на дистанции 500 метров. Кроме того, Джавид выиграл серебро на дистанциях 200 и 500 м на каноэ-одиночке. В смешанных командных соревнованиях на дистанции 500 м наш спортсмен финишировал третьим.

Эмиль Зейналов финишировал первым в смешанной командной гонке на байдарках-двойках на дистанции 500 м. Пара Ваджиб Бабаев - Шахин Исаев в байдарке-двойке и Нияз Маликов в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров оказались третьими.

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