Обладатель "Кубка президента": "Хочу стать олимпийским чемпионом"

«Это прекрасное чувство».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский спортсмен Алимурад Гаджизаде, завоевавший золотую медаль в гонке на байдарках на 500 метров на международной регате «Кубок президента».

Член сборной, занявший первое место среди спортсменов 2008-2009 годов рождения, рассказал, что очень сложно выразить свои чувства словами:

«Для этого нужно испытать такую ​​же радость. Мне очень приятно. Я хочу в будущем стать олимпийским чемпионом. В этом году пройдет и чемпионат мира. Я намерен показать хорошие результаты и на других международных соревнованиях».

Отметим, что в первый день регаты Амиль Рамазанов (2006-2007 гг.) занял 3-е место в гонке на байдарках на 200 м в Суговушане.

Банучичак Гусейнли

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