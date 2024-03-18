Акция от Федерации каноэ и гребли - ВИДЕО - ФОТО

Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) организовала субботник в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие проведено в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие спортсмены и тренеры AKAF, официальные лица федерации, а также представители Министерства молодежи и спорта Азербайджана, исполнительной власти города Мингячевир, Центрально-Аранского регионального управления молодежи и спорта.

Основная цель мероприятия - принять участие в защите окружающей среды, зелени и водных ресурсов и, таким образом, призвать общество к защите окружающей среды. В ходе акции были очищены как окрестности «Кюрского Спортивного центра олимпийской подготовки», так и река Кура.

İdman.biz