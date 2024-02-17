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Рекордное число гребцов высупят в первенстве страны

Гребля
Новости
17 Февраля 2024 13:39
Рекордное число гребцов высупят в первенстве страны

На базе "Кюр" в Мингячевире 23-24 февраля состоится первенство Азербайджана по гребле.

Как сообщает İdman.biz, нем примут участие более 100 спортсменов 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения из Баку и Мингячевира. Это рекордное количество спортсменов на внутренних турнирах по академической гребле, проводившихся за последние годы.

Отличившиеся гребцы примут участие в международной регате "Кубок Президента-2024", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, а также будут включены в состав сборной.

Следует отметить, что одним из основных приоритетов национальной федерации является повышение популярности гребного спорта среди подростков и молодежи, увеличение его массовости. С этой целью в течение года планируется организовать несколько внутренних и международных соревнований среди подростков и молодежи.

İdman.biz

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