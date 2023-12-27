Хет-трик AKAF - ФОТО

В Министерстве молодежи и спорта состоялось мероприятие, посвященное спортивным итогам 2023 года.

Как сообщает İdman.biz, в ходе мероприятия были объявлены имена лучших спортсменов года в различных номинациях.

Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) вошла в число призёров в трёх номинациях. AKAF заняла 3-е место в номинации «Спортивная федерация 2023 года». Регата «Кубок Президента-2023», посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, проводимая федерацией, завоевала награду в номинации «Спортивное событие года». Регата была выбрана вторым лучшим мероприятием 2023 года.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр», где проводились международные соревнования по академической гребле, такие как «Кубок президента» и «Мингячевирская регата», удостоен первого места в номинации «Лучший спортивный объект 2023 года».

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