Дебютант сборной: "Хочу добиться успеха"

«Настроение в команде на высоком уровне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил в интервью пресс-службе Федерации каноэ и гребли Азербайджана новоиспеченный член сборной по академической гребле Мурад Садыгов.

Он рассказал, что начал тренировки, чтобы подготовиться к будущим соревнованиям: "База в Мингячевире очень хорошая. Тренироваться здесь можно в любое время года, даже зимой. И территория большая, и тренажерные залы большие. Соответственно, наши тренировки проводятся на высоком уровне. Есть гребцы мирового класса, на которых я равняюсь. Я также постоянно наблюдаю за их тренировками. Скоро начнутся международные соревнования. Я хочу добиться успеха и победить».

Отметим, что главным тренером сборной Азербайджана по академической гребле назначен украинский специалист Владимир Морозов.

İdman.biz