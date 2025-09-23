Азербайджанский спортсмен не допущен к чемпионату Европы

Стало известно, что еще один наш спортсмен не был допущен к участию в чемпионате Европы по пара-дзюдо, который проходил в Тбилиси, столице Грузии, с 18 по 21 сентября.

İdman.biz сообщает со ссылкой на Prosport.az, что у Илькина Насибова, который намеревался бороться в категории J2, где должны соревноваться дзюдоисты с частичным нарушением зрения, нет проблем со зрением.

В соревнованиях среди мужчин участвовали Исмаил Мурадов (J1, 70 кг), Абдулрахман Рзазаде (J1, 70 кг), Мухаммед Акберов (J2, 70 кг), Салех Султанов (J2, 81 кг), Мехман Гусейнов (J1, +95 кг), Ильхам Закиев (J1, +95 кг), а среди женщин - Дурсадаф Керимова (J2, +70 кг) и Хатира Исмиева (J1, +70 кг).

Следует отметить, что только наши паралимпийские чемпионы смогли завоевать медали на соревнованиях. Ильхам Закиев, который также является вице-президентом Национального паралимпийского комитета, стал чемпионом Европы в 9-й раз, а Дурсадаф Керимова довольствовалась серебряной медалью.

Напомним, что ранее, на чемпионате мира, проходившем в мае в Астане, выяснилось, что у нашей дзюдоистки, паралимпийской чемпионки Шаханы Гаджиевой нет проблем со зрением, и ее не допустили к участию в соревнованиях. Таким образом, наша спортсменка была пожизненно отстранена от соревнований по пара-дзюдо. И Шахана Гаджиева, и Илькин Насибов считаются учениками Фарида Агакишиева из Сумгайыта.

