В Баку прошел антидопинговый семинар для паралимпийцев

В преддверии участия в Европейских юношеских Паралимпийских играх для азербайджанских спортсменов и тренеров был проведен образовательный семинар на тему антидопинга.

Мероприятие организовали Национальное паралимпийское комитет и Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA).

Как сообщает İdman.biz, презентацию провел менеджер AMADA по вопросам образования Кюдрет Сафаров. Участникам подробно рассказали о правилах и нарушениях антидопингового кодекса, рисках применения запрещенных веществ и порядке проведения допинг-контроля.

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