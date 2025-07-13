Азербайджанский паратаэквондист завоевал серебро в Корее

Азербайджанский спортсмен Сабир Зейналов стал серебряным призером на открытом международном турнире по паратаэквондо, который прошел в южнокорейском городе Чхунчхон.

Как сообщает İdman.biz, Зейналов выступал в весовой категории до 58 кг и стал единственным представителем азербайджанской команды, сумевшим подняться на пьедестал.

Кроме него, в соревнованиях категории K44 принимали участие чемпион Паралимпиады-2024 Имамеддин Халилов (70 кг), Амин Шыхалиев (63 кг) и Орхан Джафаров (80 кг), однако им не удалось завоевать медали.

Турнир в Чхунчхоне носит лицензионный характер и входит в квалификационную программу к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

İdman.biz