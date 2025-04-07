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Азербайджан завоевал 25-ю медаль на Гимназиаде - ФОТО

Паралимпизм
Новости
7 Апреля 2025 21:21
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Азербайджан завоевал 25-ю медаль на Гимназиаде - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на проходящих в Сербии Всемирной Гимназиаде.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Сербии, парапловец сборной Расул Сулейманов завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брасом.

Таким образом, общее количество медалей, завоеванных нашей сборной на Гимназиаде, достигло 25. Ранее команда завоевала 8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.

Между тем, на Гимназиаде завершились соревнования по спортивной гимнастике.

Так, в финале Лейла Мамедзада заняла пятое место в опорном прыжке, получив 11,950 балла, и стала седьмой в вольных упражнениях с результатом 10,446 балла.

Другая представительница Азербайджана Айназ Меджидзада заняла восьмое место на разновысоких брусьях (5,900 балла), а Альбина Алиева — также восьмое место в опорном прыжке (11,583 балла).

İdman.biz

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