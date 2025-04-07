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Гимназиада: двое азербайджанских парабадминтонистов завоевали золотые медали - ФОТО

Паралимпизм
Новости
7 Апреля 2025 17:15
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Гимназиада: двое азербайджанских парабадминтонистов завоевали золотые медали - ФОТО

На Спортивных играх Гимназиады, проходящих в Сербии, стартовали соревнования по парабадминтону.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, азербайджанские паралимпийцы Захра Салманлы и Али Магеррамов поднялись на пьедестал почета на соревнованиях, прошедших в городе Ужице.

На старте Салманлы встретился со своим товарищем по команде Илькином Багирзаде и одержал победу – 2:0 (21:6, 21:12). Затем он победил своего бразильского соперника со счетом 2:0 (21:8,21:16) и вышел в финал. Захра завоевала золотую медаль, победив в решающем поединке спортсменку из Бенина со счетом 2:0 (21:5, 21:5).

Магеррамов завоевал золотую медаль, победив в первом раунде представителя Бенина (2:0 (21:7:21:10)), затем бразильских спортсменов (2:0, (21:13,21:17)), (2:0, (21:18,21:15)).

Отметим, что количество наград, завоеванных нашей командой на соревнованиях, возросло до 13. Ранее наша команда завоевала три золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей.

İdman.biz

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