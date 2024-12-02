2 Декабря 2024
RU

В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

Паралимпизм
Новости
2 Декабря 2024 16:39
19
В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

В Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, в Играх, которые пройдут 7 декабря, примут участие более 130 детей. Они будут соревноваться в парадзюдо, паратхэквондо, парапауэрлифтинге, параплавании, паранастольном теннисе и боджиа.

Основная цель проведения Детских Паралимпийских игр - вовлечение людей с ограниченными возможностями в спорт, а также формирование нового поколения, которое будет достойно представлять Азербайджан на международных аренах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Имамеддин Халилов: "Тхэквондо для меня - это жизнь" - ИНТЕРВЬЮ
28 Ноября 21:40
Паралимпизм

Имамеддин Халилов: "Тхэквондо для меня - это жизнь" - ИНТЕРВЬЮ

Паратхэквондист рассказал о своем спортивном пути
Ильхам Закиев сохраняет позиции в мировой тройке
28 Ноября 14:58
Дзюдо

Ильхам Закиев сохраняет позиции в мировой тройке

В активе двукратного победителя Игр 1890 очков
Причина волнения Имамеддина Халилова
31 Октября 15:00
Паралимпизм

Причина волнения Имамеддина Халилова

"Я очень горжусь, что участвовал в таком занятии"
Азербайджанский парапловец завоевал серебро
26 Октября 09:00
Плавание

Азербайджанский парапловец завоевал серебро

Он принял участие в соревнованиях по плаванию на 200 метров вольным стилем
Жена Рамана Салея: "Даже без медали он для меня чемпион" - ВИДЕО
18 Октября 09:56
Паралимпизм

Жена Рамана Салея: "Даже без медали он для меня чемпион" - ВИДЕО

"Хотя эта медаль была для нас невероятной, Раман продолжил работать"
НОВЫЙ ПРОЕКТ - İdman.biz начал сотрудничество с каналом ARB24 - ВИДЕО
14 Октября 14:27
Паралимпизм

НОВЫЙ ПРОЕКТ - İdman.biz начал сотрудничество с каналом ARB24 - ВИДЕО

Программа "İdman Bizdə", подготовленная İdman.biz TV, будет выходить каждое воскресенье в 13:40 на канале ARB24

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов