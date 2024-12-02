В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

В Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, в Играх, которые пройдут 7 декабря, примут участие более 130 детей. Они будут соревноваться в парадзюдо, паратхэквондо, парапауэрлифтинге, параплавании, паранастольном теннисе и боджиа.

Основная цель проведения Детских Паралимпийских игр - вовлечение людей с ограниченными возможностями в спорт, а также формирование нового поколения, которое будет достойно представлять Азербайджан на международных аренах.

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