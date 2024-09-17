Раймон Блондель: "18 паралимпийцев вернулись в Азербайджан с 11 медалями - это отличный результат" - ЭКСКЛЮЗИВ

Интервью İdman.biz Раймона Блонделя, президента Европейского Паралимпийского комитета.

- Вы совершили свой первый официальный визит в Азербайджан. Как вам Баку?

- Я действительно впечатлен Баку и его теплыми дружелюбными людьми. Находясь на перекрестке регионов, культур и временных линий, город предлагал мне исключительную смесь впечатлений... и не забудем о прекрасной еде! Кроме того, в общественных местах создана инклюзивная среда для людей в инвалидных колясках или слабовидящих, это важный актив.

- Что вы думаете о деятельности Национального паралимпийского комитета Азербайджана?

- Прежде всего, хочу поздравить Национальный паралимпийский комитет Азербайджана с результатами, показанными на Паралимпийских играх в Париже-2024. Делегация из 18 спортсменов, вернувшаяся на родину с 11 медалями, - это отличный результат, основанный на упорной работе спортсменов, тренеров и Национального паралимпийского комитета, создавшего для этого условия. Более того, развивается Национальный паралимпийский комитет. Создание прочной структуры, обеспечивающей устойчивость, обеспечивает основу для развития параспорта в Азербайджане. Будет увеличиваться число новых молодых параатлетов, присоединяющихся к спортивным программам, и, возможно, будут созданы различные спортивные программы. Мы, как Европейский паралимпийский комитет, будем поддерживать Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, насколько это возможно. Надеюсь, что многие спортсмены из Азербайджана примут участие в Европейских юношеских паралимпийских играх, которые пройдут в Стамбуле (Турция) в 2025 году.

- Какова основная цель вашего визита в нашу страну?

- Основная цель моего визита - расширение связей с Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и знакомство с различными спортивными организациями, такими как Сурдлимпийский комитет Азербайджана. Наша встреча с уважаемым министром молодежи и спорта господином Фаридом Гаибовым была важна с точки зрения подчеркивания важности равного подхода как к олимпийским, так и к паралимпийским видам спорта. Обеспечение равенства между ними может показать, что означает инклюзивность в спорте, и, таким образом, способствовать созданию более инклюзивного общества. Также обсуждение возможностей сотрудничества между Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана и Европейским паралимпийским комитетом является одним из важных нюансов в нашей повестке дня.

- ⁠Как бы вы оценили выступление паралимпийской сборной Азербайджана на Паралимпийских играх, проходящих в Париже?

- Как я уже говорил, выиграть 11 медалей и к тому же в 5 разных видах спорта - это большое достижение. Надеюсь, что на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028 Азербайджан будет представлен делегацией, состоящей из достаточного количества спортсменов большего количества видов спорта.

- В рамках вашего визита в нашу страну вы также посмотрели гонки «Формулы-1», проходившие в Баку. Какое впечатление на вас произвел Гран-при Азербайджана?

- Это было замечательное событие. Азербайджан проводит это мероприятие в самом центре города, даже в исторических местах. Организаторы сделали этот вид спорта ближе к населению, как Олимпийские и Паралимпийские игры, проходящие в Париже. Иногда это может быть не легко, но преимуществ много. Это был невероятный опыт – присутствовать в такой атмосфере.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz