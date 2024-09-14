Раймон Блондель посетил Национальный паралимпийский комитет - ФОТО

Состоялась встреча президента Европейского паралимпийского комитета Раймона Блонделя, находящегося с визитом в нашей стране, с руководством Национального паралимпийского комитета.

Как сообщает İdman.biz, Блондель поблагодарил руководство Национального паралимпийского комитета за приглашение в нашу страну и поздравил сборную Азербайджана с успехом на летних Паралимпийских играх Париж-2024.

На встрече были обсуждены перспективы развития паралимпийского движения в нашей стране, вопросы взаимного сотрудничества с Европейским паралимпийским комитетом во всех сферах.

İdman.biz