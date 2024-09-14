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Президент Европейского паралимпийского комитета прибыл в Баку - ФОТО

Паралимпизм
Новости
14 Сентября 2024 12:32
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Президент Европейского паралимпийского комитета прибыл в Баку - ФОТО

Президент Европейского паралимпийского комитета Раймон Блондель совершил свой первый официальный визит в нашу страну после летних Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, гости вместе с руководством Национального паралимпийского комитета Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к памятнику.

Они также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы к ее могиле.

Позже была посещена Аллея Шехидов и с уважением и почтением почтена память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

İdman.biz

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