Рафиев объявил о своей цели в Париже-2024

«Я буду участвовать в Паралимпийских играх во второй раз. Очень приятно вновь испытать эти чувства».

Как сообщает İdman.biz, об этом заяывил параатлет сборной Азербайджана Руфат Рафиев.

Наш представитель, выигравший лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024, озвучил свою цель во Франции:

«Я дебютировал в Рио-2016. Теперь я более опытный спортсмен. Моя цель - добиться хорошего результата. Я продолжаю тренировки на полной скорости. Я постараюсь достойно представить свою страну».

Отметим, что по результатам соревнований параатлет получил лицензию от Всемирной федерации легкой атлетики.

İdman.biz