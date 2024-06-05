Новый генеральный секретарь в Национальном паралимпийском комитете

В Национальном паралимпийском комитете произошло новое назначение.
Как сообщает İdman.biz, Тогрул Рагимов назначен генеральным секретарем организации.
Он более 20 лет проработал на важных должностях в государственном и частном секторе.
İdman.biz
В Национальном паралимпийском комитете произошло новое назначение.
Как сообщает İdman.biz, Тогрул Рагимов назначен генеральным секретарем организации.
Он более 20 лет проработал на важных должностях в государственном и частном секторе.
İdman.biz
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