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Новый генеральный секретарь в Национальном паралимпийском комитете

Паралимпизм
Новости
5 Июня 2024 15:15
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Новый генеральный секретарь в Национальном паралимпийском комитете

В Национальном паралимпийском комитете произошло новое назначение.

Как сообщает İdman.biz, Тогрул Рагимов назначен генеральным секретарем организации.

Он более 20 лет проработал на важных должностях в государственном и частном секторе.

İdman.biz

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