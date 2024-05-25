25 Мая 2024
RU

Новый рекорд нашей сборной

Паралимпизм
Новости
25 Мая 2024 16:26
169
Новый рекорд нашей сборной

Национальная параатлетическая сборная Азербайджана добилась исторического результата.

Как сообщает İdman.biz, этот рекорд наша команда установила на чемпионате мира, проходившем в японском Кобе.

Наши паралимпийцы, завершившие соревнования в общей сложности с 4 золотыми медалями, впервые добились такого высокого результата на чемпионате мира. До этого лучший результат был зафиксирован на чемпионате мира, проходившем в Новой Зеландии в 2011 году (3 золота, 1 серебро, 2 бронзы).

Отметим, что на чемпионате мира в Японии Ламия Велиева завоевала две золотые медали в беге (100 метров, 400 метров), а Орхан Асланов и Саид Наджафзаде - в прыжках в длину.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ламия Велиева: "Это не конец"
17:55
Паралимпизм

Ламия Велиева: "Это не конец"

"И там я достойно представлю свою страну"
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
"Эта золотая медаль мотивировала меня перед Парижем-2024"
21 Мая 13:10
Паралимпизм

"Эта золотая медаль мотивировала меня перед Парижем-2024"

"Надеюсь, что как национальная команда мы добьемся хороших результатов и в Париже"
Орхан Асланов стал чемпионом мира
21 Мая 10:33
Паралимпизм

Орхан Асланов стал чемпионом мира

Азербайджанский параатлет завоевал титул чемпиона мира в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т-13 с результатом 7,18 м
ЦЕЛЬ нашего чемпиона мира
20 Мая 11:46
Паралимпизм

ЦЕЛЬ нашего чемпиона мира

"Приятно стать чемпионом мира перед Паралимпийскими играми"
Саид Наджафзаде стал чемпионом мира
20 Мая 10:14
Паралимпизм

Саид Наджафзаде стал чемпионом мира

Саид Наджафзаде добился такого успеха в прыжках в длину на Кубке мира, проходящем в японском Кобе

Самое читаемое

Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Гасперини вошел в историю еврокубков
23 Мая 09:18
Мировой футбол

Гасперини вошел в историю еврокубков

Итальянский специалист добился этого в возрасте 66 лет и 117 дней
Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23