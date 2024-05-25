Новый рекорд нашей сборной

Национальная параатлетическая сборная Азербайджана добилась исторического результата.

Как сообщает İdman.biz, этот рекорд наша команда установила на чемпионате мира, проходившем в японском Кобе.

Наши паралимпийцы, завершившие соревнования в общей сложности с 4 золотыми медалями, впервые добились такого высокого результата на чемпионате мира. До этого лучший результат был зафиксирован на чемпионате мира, проходившем в Новой Зеландии в 2011 году (3 золота, 1 серебро, 2 бронзы).

Отметим, что на чемпионате мира в Японии Ламия Велиева завоевала две золотые медали в беге (100 метров, 400 метров), а Орхан Асланов и Саид Наджафзаде - в прыжках в длину.

İdman.biz