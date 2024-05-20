ЦЕЛЬ нашего чемпиона мира

«Это соревнование прошло для меня очень хорошо. Я очень рад».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил параатлет сборной Азербайджана Саид Наджафзаде.
Член сборной, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате мира, проходившем в японском Кобе, поделился своими мыслями в интервью пресс-службе Паралимпийского комитета Азербайджана:
«Я обновил свой личный рекорд. Приятно стать чемпионом мира перед Паралимпийскими играми. Моя следующая цель - хорошо выступить на Паралимпийских играх в Париже».
Отметим, что Саид, выступавший в категории Т-12, стал чемпионом мира с результатом 7,30 м.
İdman.biz