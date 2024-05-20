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ЦЕЛЬ нашего чемпиона мира

Паралимпизм
Новости
20 Мая 2024 11:46
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ЦЕЛЬ нашего чемпиона мира

«Это соревнование прошло для меня очень хорошо. Я очень рад».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил параатлет сборной Азербайджана Саид Наджафзаде.

Член сборной, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в длину на чемпионате мира, проходившем в японском Кобе, поделился своими мыслями в интервью пресс-службе Паралимпийского комитета Азербайджана:

«Я обновил свой личный рекорд. Приятно стать чемпионом мира перед Паралимпийскими играми. Моя следующая цель - хорошо выступить на Паралимпийских играх в Париже».

Отметим, что Саид, выступавший в категории Т-12, стал чемпионом мира с результатом 7,30 м.

İdman.biz

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