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Наши ветераны-паракаратисты покорили Европу

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12 Мая 2024 17:34
Наши ветераны-паракаратисты покорили Европу

Наши ветераны-паракаратисты установили историческое достижение.

Как сообщает İdman.biz, ветеран первой карабахской войны Эльдар Ахмедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы и в Хорватии прозвучал государственный гимн Азербайджана.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся еще один наш паракаратист - ветеран Отечественной войны Видади Ахмедов, выступавший в инвалидной коляске. Таким образом, впервые в истории чемпионатов Европы азербайджанские ветераны заняли первые две ступени пьедестала почета.

Кроме того, среди слабовидящих второе место заняли Эмиля Митлинова и Нихат Мамедзаде.

İdman.biz

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