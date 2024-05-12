Наши ветераны-паракаратисты покорили Европу

Наши ветераны-паракаратисты установили историческое достижение.
Как сообщает İdman.biz, ветеран первой карабахской войны Эльдар Ахмедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы и в Хорватии прозвучал государственный гимн Азербайджана.
На вторую ступень пьедестала почета поднялся еще один наш паракаратист - ветеран Отечественной войны Видади Ахмедов, выступавший в инвалидной коляске. Таким образом, впервые в истории чемпионатов Европы азербайджанские ветераны заняли первые две ступени пьедестала почета.
Кроме того, среди слабовидящих второе место заняли Эмиля Митлинова и Нихат Мамедзаде.
İdman.biz