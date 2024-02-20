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Ильхам Закиев: «Травма запястья помешала бороться за золото Гран-При»

Паралимпизм
Новости
20 Февраля 2024 13:41
Ильхам Закиев: «Травма запястья помешала бороться за золото Гран-При»

«Я приехал на эти соревнования с травмой левого запястья. Хотя меня лечили, я не полностью выздоровел».

Об этом Idman.biz рассказал двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев (+90 кг).

Он рассказал о своем участии в Гран-При в немецком Хейдельберге, где завоевал бронзу. По словам Закиева, его травма дала о себе знать в четвертьфинале: "Моя первая схватка была с соперником из Казахстана. Затем я боролся японцем, с которым встречался на Гран-при в Японии. Я повредил оба запястья, на полуфинал вышел с повязкой, но из-за травмы не смог добиться желаемого результата. В схватке за бронзу я победил монгольского спортсмена, которого выиграл на чемпионате мира. В результате я укрепил свое место в рейтинге. Не смог бороться за золото только из-за травмы».

Закиев рассказал, что его главная цель – Летние Паралимпийские Игры в Париже-2024: «Я готовлюсь к этим соревнованиям изо всех сил. Хочу достойно представлять Азербайджан во Франции и сделать наш народ счастливым».

Стоит отметить, что Гран-Прив Хельдельберге являлся этапом паралимпийской квалификации.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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