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Состоялись VII Детские Паралимпийские Спортивные Игры - ФОТО

Паралимпизм
Новости
23 Декабря 2023 17:05
Состоялись VII Детские Паралимпийские Спортивные Игры - ФОТО

В Паралимпийском спортивном комплексе прошли VII Детские Паралимпийские Спортивные Игры.

Как сообщает Idman.biz, на церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Национального Паралимпийского Комитета Хидаят Абдуллаев, другие представители спортивной общественности.
Выступающие рассказали о развитии национального паралимпийского движения, которое было сформировано в 90-е годы прошлого века по инициативе и Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что в результате особого внимания и заботы президента Ильхама Алиева о развитии азербайджанского спорта, в том числе паралимпийского движения, наши паралимпийцы добились исторических побед на Летних Играх.
Было отмечено, что юные паралимпийцы полны решимости успешно продолжать эти спортивные достижения. Выступавшие обратили внимание на особое значение VII Детских Паралимпийских Спортивных Игр в плане развития детского паралимпийского движения в нашей стране и повышения интереса детей с ограниченными возможностями к спорту.

В Играх приняли участие 120 детей-паралимпийцев. Они соревновались в разных категориях по пяти видам спорта (дзюдо, настольный теннис, тхэквондо, плавание, пауэрлифтинг).

Основная цель проведения соревнований – обеспечение интеграцию в общество путем привлечения к спорту людей с ограниченными возможностями до 18 лет и подготовки профессиональных спортсменов, выступающих в паралимпийских видах спорта.

İdman.biz

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