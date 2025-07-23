Организаторы Универсиады-2027 ответят на вопросы в Эссене

Международная федерация студенческого спорта (FISU) проведет в Эссене специальную пресс-конференцию, посвященную столице Всемирной Универсиады-2027.

Как передает İdman.biz из Германии, 25 июля в выставочном комплексе Messe Essen будет рассказано о студенческих играх, которые пройдут в провинция Чхунчхон в Южной Корее. Мультифорум пройдет 1-12 августа 2027.

Организаторы уже опубликовали программу студенческих игр, в которую войдет 18 видов спорта. Это спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука, гребля, дзюдо, атлетика, бадминтон, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, плавание, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, водное поло, пляжный волейбол и гольф.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz