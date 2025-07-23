За пять дней до финиша Универсиады Азербайджан идет 12-м

Азербайджан перед пятью заключительными днями Всемирной Универсиады в Рейнско-Рурском регионе Германии занимает 12-е место в медальном зачете.

Как сообщает İdman.biz из Германии, у нас в активе две золотые и одна серебряная награды, завоеванные командой по групповым упражнениям по художественной гимнастике в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

На 11-й строчке находится Турция, у которой также два золота, но и два серебра - на одно больше, чем у Азербайджана.

В таблице обходим Испанию, Францию, Бразилию, Канаду, Австралию, Грузию, Данию и многие другие страны.

Лидирует США (21-12-20) на втором месте Китай (12-17-4), а замыкает первую тройку Южная Корея (11-5-13).

İdman.biz