Состоялась церемония открытия Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля - ФОТО

В Скопье, столице Северной Македонии, состоялась церемония открытия XVIII Европейского летнего юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские спортсмены прошли четвертыми в параде на церемонии открытия.

Трехцветный флаг нашей страны несли чемпион Европы среди юниоров по дзюдо Зейд Алескеров и двукратная победительница Открытого первенства Турции по тхэквондо Хумай Дадашова.

Фестиваль пройдет с 20 по 26 июля в Скопье и Куманово (Северная Македония), а также в Осиеке (Хорватия). В нем примут участие более 4000 спортсменов из 50 европейских стран в 15 видах спорта.

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