История номеров на спинах игроков: от эксперимента до мировой традиции

Сегодня номера на спинах игроков — привычный атрибут любого матча, будь то футбол, баскетбол или хоккей. Но путь к этой системе был не таким очевидным. Разберемся, как и когда спортсмены начали носить номера, почему это стало необходимостью и как эта традиция трансформировалась с течением времени, сообщает İdman.biz.

Первые шаги: футбол и начало маркировки игроков

Идея присваивать номера игрокам впервые появилась в футболе — еще в 1920-х годах. Первыми зафиксированными случаями считаются матчи, проведенные в 1928 году в Англии: «Арсенал» против «Шеффилд Уэнсдей» и «Челси» против «Суонси Таун». Тогда игроки одной команды получили номера от 1 до 11, а другой — от 12 до 22. Нумерация была экспериментальной, но Уэльская и Английская футбольные ассоциации быстро увидели в этом потенциал.

Основной целью введения номеров было облегчение идентификации игроков для болельщиков, судей и журналистов. До этого игроки различались только по цветам формы и внешности, что затрудняло восприятие игры, особенно на больших стадионах. Позже номера стали ассоциироваться с игровыми позициями: №1 закрепился за вратарем, №9 — за центральным нападающим, а №10 стал символом плеймейкеров и звезд.

Расширение практики: регби, хоккей и баскетбол

Следом за футболом система нумерации игроков была адаптирована и в других командных видах спорта:

Регби: в 1930-х годах нумерация стала обязательной. Здесь номер также соответствовал позиции, например, №8 — задний нападающий, №10 — разыгрывающий.

Хоккей: номера начали использоваться в Северной Америке в 1930-х. Национальная хоккейная лига (НХЛ) стала популяризатором этой практики, сделав ее стандартом. При этом, в отличие от футбола, выбор номера в хоккее не всегда связан с позицией — он часто отражает личные предпочтения игрока.

Баскетбол: нумерация появилась примерно в середине XX века. В НБА в 1950-х уже все игроки выходили на паркет с номерами, которые использовались и в судейской статистике, и в трансляциях. Здесь система еще свободнее: баскетболисты могут выбирать практически любые числа.

Развитие и индивидуализация

Со временем номера перестали быть исключительно функциональными. Они стали частью бренда игрока: №10 у Пеле и Месси, №23 у Джордана, №99 у Уэйна Гретцки. В современном спорте номер может олицетворять не только игровую роль, но и личную историю, символику или маркетинг.

Некоторые лиги и клубы закрепляют номера за игроками навсегда, как знак уважения. Или, например, из недавнего — «Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер 20 после трагической гибели португальского футболиста клуба Диогу Жоты. Номер становится визитной карточкой, которую фанаты покупают на футболках, а дети выбирают в честь кумира.

Нумерация на спинах — простая, но гениальная идея, объединившая эстетику, функциональность и идентичность в одном элементе формы. От первых попыток в Англии до глобального стандарта — это история того, как спорт нашел способ сделать себя ближе и понятнее миллионам зрителей.

İdman.biz